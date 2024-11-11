Bıçaklı Saldırı Sonrası Genç Adliyeye Sevk Edildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırıda annesini öldüren A.Ç., babası, amcası, yengesi ve dedesini yaralayarak emniyete götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bıçakla annesi Nilay Ç.'yi öldürüp, babası Murat Ç., amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi yaralayan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Lise 12'nci sınıf öğrencisi A.Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.