Bıçaklı Saldırı: İki Kişi Ağır Yaralandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde kaldırımda yürüyen Rojhat A. (32) ile Ferhat T., otomobilden inen A.P. ile kardeşi H.P.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Rojhat A. ile Ferhat T. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kulu ilçesi Cafer Baran Caddesi, Fatih Ayhan Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Rojhat A. ile Ferhat T., otomobilden inen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Rojhat A., yapılan müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinden otomobille kaçtığı tespit edilen şüphelilerin A.P. ve kardeşi H.P. olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.