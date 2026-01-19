Haberler

Samsun'dan 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, husumet nedeniyle iki kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki E.K., tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.K. (17) ve A.E.D'yi (17) bıçakla yaralayan E.K. (16), olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan E.K. (16) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
