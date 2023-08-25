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Bıçaklı kavganın nedeni sanal oyunda küfürleşme çıktı (2)

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TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, sanal oyununda Ahmet M. ile küfürleştiğini, oyunun bitiminde ise sözleştikleri yerde buluşup Ahmet M.'yi bıçakladığını söyleyen Abdullah Hamud, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sanal oyununda Ahmet M. ile küfürleştiğini, oyunun bitiminde ise sözleştikleri yerde buluşup Ahmet M.'yi bıçakladığını söyleyen Abdullah Hamud, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

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