Bıçaklı kavgada cinayet şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı Erdal Çiçek'i (49) sırtından bıçaklayarak öldüren Kadir D., tutuklandı. İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı Erdal Çiçek'i (49) sırtından bıçaklayarak öldüren Kadir D., tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1620/12 Sokak'ta meydana geldi. Erdal Çiçek ve oğlu U.Ç. ile Kadir D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kadir D. aldığı darbelerle, baba ve oğlu ise bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Oğlu ile birlikte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan, sırtından yaralanan Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Kadir D., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, U.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel kavga Güncel Haberler

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