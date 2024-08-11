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Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bazı kişiler birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi bursa Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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