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Bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Bursa'da su tesisatçıları ile oto yıkamacılar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin tedavisi sürüyor.

BURSA'da su tesisatçıları ile oto yıkamacılar arasında ortak su kullanımı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Fesih Bakırhan (59), hayatını kaybetti. 3'ü Fesih Bakırhan'ın oğlu, 4 yaralının tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. Su tesisatçılığı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, su tesisatı işi yapan baba Fesih Bakırhan ve oğulları Murat Bakırhan (32), Abdullah Bakırhan (27) ve Cüneyt Bakırhan (30) ile oto yıkamacıda çalışan Serhat O. ve Samet O. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Fesih Bakırhan, sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, oğlu Murat Bakırhan'ın hayati tehlikesi sürüyor. Tedavisi ayakta yapıldıktan sonra gözaltına alınan Samet O.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa Kavga Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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