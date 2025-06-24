Bıçaklı Kavga Sonrası Minibüsün Altında Kalan Infaz Koruma Memuru Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan bir bıçaklı kavga sırasında infaz koruma memuru Faruk Akış, kaçmaya çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 16 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

1) BIÇAKLI KAVGADA KAÇMAK İSTERKEN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLMÜŞTÜ; 1 TUTUKLAMA

MARDİN'in Midyat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada infaz koruma memuru Faruk Akış'ın (42) kaçarken yola düşüp, gelen minibüsün altında kalarak ölümüne ilişkin soruşturma bıçak çeken M.E.Ö. (16), tutuklandı.

Olay, 20 Haziran'da ilçe merkezi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce işten çıkarılan iki kişi, eski iş yerlerinin karşısındaki kaldırıma oturdu. İş yeri sahipleri ile eski çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerine gelen infaz koruma memuru Faruk Akış'a, iddiaya göre, M.E.Ö. bıçak çekerek üzerine yürüdü. Akış, kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip yola düştü. O sırada yoldan geçen minibüs Akış'ın üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ SERBEST

Ağır yaralanan Akış, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Akış'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan minibüs sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan M.E.Ö. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Olası kastla öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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