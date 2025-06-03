Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir işletmede başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek H.B.'nin ağır yaralanmasına yol açtı. Tedavi altına alınan H.B., hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili A.Ö. tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki bir işletmede 1 Haziran'da yaşanan kavgada bıçakla yaralanan H.B. (41), tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

H.B'nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

H.B. ile A.Ö. (66) arasında 1 Haziran'da, bir işletmede tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda A.Ö, H.B'yi bıçaklamıştı.

İlk müdahalesi Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan H.B, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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