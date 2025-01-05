Bıçaklı Kavga: 20 Yaşındaki Genç Yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Y.U. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.U.'yu hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen gencin yaralanmasına neden olan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
İzmir'in Bornova ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki parkta Y.U. (20) ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.U. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.