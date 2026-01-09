Haberler

Tekirdağ'da bir kadın yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın sonrasında yapılan incelemede, bıçaklanmış haldeki 70 yaşındaki kadın, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş olarak belirlendi. Yangın sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da bir kadın yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu tespit edildi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
