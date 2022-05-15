Bıçaklanıp yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu - Haberler

SİLOPİ, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki şehir çöplüğünde, Sakine Külter'in bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakine Külter'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.