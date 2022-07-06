Bıçaklanıp çatıdan atılarak öldürülen kişinin eşi ve kayınbiraderinin yargılanmasına devam edildi

Antalya'da bir kişiyi bıçakladıktan sonra çatıdan atarak öldürdükleri öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Suat S'nin tutuksuz yargılanan eşi Tuğçe S, kayınbiraderi Alim T. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Suat S'nin 2014-2015 ve 2016 yıllarında psikolojik tedavi gördüğüne yönelik rapor dosyaya eklendi.

Maktulün annesi Naile S. oğlunun psikolojisinin bozuk olmadığını öne sürerek, "Bunlar emellerine ulaştı. Benim kuzumu mahvettiler. Kuzumun katili ortaya çıksın. Adalet istiyorum." diye konuştu.

Sanık Alim T. kendilerine yönelik suçları kabul etmediklerini, iftira atıldığını iddia ederek, "Yalandır, kumpastır. Eğer en ufak bir şey varsa bizim, eğer yoksa Allah onların belasını versin." dedi.

Bu sözleri üzerine mahkeme başkanı sanığı uyararak, mahkemelerin bela okuma yerleri olmadığını belirtti.

Sanık Tuğçe S. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, iddiaların yalan ve iftira olduğunu savundu.

Maktulün yazdığı iddia edilen yazı incelenecek

Sanık avukatı, maktulün hayattayken psikolojik tedavi gördüğünün gelen raporlarla ortaya konduğunu belirtti.

Maktulün son seferinde tedaviyi reddettiğini, bu nedenle hastalığının nüksetmiş olabileceğini öne süren avukat, davanın bu kadar hararetli gitme nedeninin sanık Tuğçe S. ve çocuklarının mirastan men edilmek istenmesi olduğunu savundu.

Duruşmada, maktul tarafından yazıldığı ve içeriğinde "Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın" ifadelerinin yer aldığı iddia edilen yazının incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi ve sanık Tuğçe S'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Muratpaşa ilçesinde 17 Kasım 2021'de apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği öne sürülen Suat S'nin (47) otopside vücudunda 25 bıçak izi tespit edilmesi üzerine eşi Tuğçe S. ile kayınbiraderi Alim T. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunun, "kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar ettiğinin kabulü gerektiği" yönündeki raporunun ardından sanıklar tahliye edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı yeni rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna göndermiş, gelen rapor doğrultusunda Tuğçe S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Alim T. hakkında ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.