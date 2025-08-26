Bıçaklanarak Yaralanan Osman Karayel'in Hastaneye Giderkenki Anları
Rusya uyruklu eşi tarafından bıçaklandıktan sonra pansiyona giden Osman Karayel'in farklı anlarında, karnına elini koyarak yürüyüşü güvenlik kamerasına yansıdı.
ELİ KARNINDA YÜRÜMESİ KAMERAYA YANSIDI
Rusya uyruklu eşi Aizylu Akhmetshina tarafından bıçaklandıktan sonra hastane yerine ağabeyinin kaldığı pansiyona giden ve 3 gün sonra hayatını kaybeden Osman Karayel'in, pansiyona girişi sırasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Osman Karayel'in pansiyonun asansöründen çıkarken sol elini karnına koyup sekerek yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
