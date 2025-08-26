Bıçaklanarak Yaralanan Osman Karayel'in Hastaneye Giderkenki Anları

Bıçaklanarak Yaralanan Osman Karayel'in Hastaneye Giderkenki Anları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya uyruklu eşi tarafından bıçaklandıktan sonra pansiyona giden Osman Karayel'in farklı anlarında, karnına elini koyarak yürüyüşü güvenlik kamerasına yansıdı.

ELİ KARNINDA YÜRÜMESİ KAMERAYA YANSIDI

Rusya uyruklu eşi Aizylu Akhmetshina tarafından bıçaklandıktan sonra hastane yerine ağabeyinin kaldığı pansiyona giden ve 3 gün sonra hayatını kaybeden Osman Karayel'in, pansiyona girişi sırasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Osman Karayel'in pansiyonun asansöründen çıkarken sol elini karnına koyup sekerek yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-FED kavgası büyüyor! Yönetim kurulu üyesini görevden aldı

Kavga büyüyor! Trump gözünün yaşına bakmadan görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.