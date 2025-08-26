Bıçaklanarak Yaralanan Osman Karayel'in Hastaneye Giderkenki Anları

ELİ KARNINDA YÜRÜMESİ KAMERAYA YANSIDI

Rusya uyruklu eşi Aizylu Akhmetshina tarafından bıçaklandıktan sonra hastane yerine ağabeyinin kaldığı pansiyona giden ve 3 gün sonra hayatını kaybeden Osman Karayel'in, pansiyona girişi sırasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Osman Karayel'in pansiyonun asansöründen çıkarken sol elini karnına koyup sekerek yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.