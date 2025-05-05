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Bıçaklama Olayında Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

Bıçaklama Olayında Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan 38 yaşındaki öğretmen O.K., hastanede tedavi altına alındı. Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda darp ve bıçak yarası bulunan kişiyi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, yaralı bulunan kişinin Efeler Güzelhisar Özel Eğitim Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan O.K. (38) olduğunu belirledi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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