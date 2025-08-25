Bıçaklama Olayı: Katil Zanlısı Tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Polat Tanaç'ı öldüren katil zanlısı F.T., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından yapılan araştırmalarda her iki tarafın da alkollü olduğu belirtildi.
TUTUKLANDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Polat Tanaç'ın (20), göğsünden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin polisin yürüttüğü çalışma sonrası katil zanlısının F.T. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edil F.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan Polat Tanaç ile F.T.'nin olay esnasında alkollü oldukları öğrenildi.
Haber: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel