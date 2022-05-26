BIÇAKLADIĞI ARKADAŞINI MOTOSİKLETİYLE HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI - Haberler

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BIÇAKLADIĞI ARKADAŞINI MOTOSİKLETİYLE HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da, Sadullah Karasu (25), tartıştığı arkadaşları Ramazan Karataş (32) ile ağabeyi Enver Karataş'ı bıçakla yaraladı.

KONYA'da, Sadullah Karasu (25), tartıştığı arkadaşları Ramazan Karataş (32) ile ağabeyi Enver Karataş'ı bıçakla yaraladı. Olayın ardından Karasu'nun 3 tekerlekli motosikletiyle hastaneye bırakıp kaçtığı Ramazan Karataş kurtarılamadı. Sadullah Karasu, yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Karataş ve ağabeyi Enver Karataş ile buluştukları arkadaşları Sadullah Karasu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadullah Karasu, yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı göğsünden, ağabeyi Enver Karataş'ı da sırtından bıçakladı. Durumu ağır olan Ramazan Karataş'ı, 3 tekerlekli motosikletiyle Kulu Devlet Hastanesi'nin acil servisine bırakan Karasu kaçtı. Enver Karataş ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Ramazan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sadullah Karasu, yakalanıp, gözaltına alındı. Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Ramazan Karataş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ramazan Karataş, Cumhuriyet, Karataş, Kulu, Güncel, Haberler

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