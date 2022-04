SPOR Bıçakla yaralanan Altaylı Çağdaş Özuş: Bunu yapanlar Altaylı değiller bence

Bıçakla yaralanan Altaylı Çağdaş Özuş: Bunu yapanlar Altaylı değiller bence

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Altay'ın dün olaylı geçen olağanüstü genel kurulundan çıktıktan sonra bir grup tarafından darp edilen ve bıçaklı saldırıya uğrayan kulüp üyesi Çağdaş Özuş (38), kendisine saldıranların Altaylı olduğuna inanmadığını söyledi.

Başkanlık görevini bırakan Özgür Ekmekçioğlu'nun akrabası olan Çağdaş Özuş, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Sol baldırına 4 dikiş atıldığını belirten Özuş, "Burnumda ve kürek kemiğimde çatlak var. Sırtıma çivili sopalarla vurmuşlar, darp raporunda belirlendi. Kafamda 20'ye yakın sopa izi var. Bunu yapanlar Altaylı değiller bence. Büyük Altay taraftarı bu şekilde olamaz, olmamalı. Ben Büyük Altay taraftarının çok medeni olduğunu görüyorum, Altaylı değildirler bence onlar" diye konuştu.

Altay Spor Kulübü'nde 6 yıldır kongre üyesi olduğunu kaydeden Çağdaş Özuş, "Kongrede bir arkadaş kürsüye çıktı ve sorun yaşandı. Arkadaşı uzaklaştırmaya çalıştım, 'Ben her kongrede bunları yaşıyorum sıkıntı değil' dedi. Kongre bittikten sonra güvenlik görevlisi iki arkadaşımla dışarı çıktım, aracıma gidiyordum. Dışarıda 25 kişilik bir grup vardı. Yanlarından geçerken kendi aralarında konuşmaya başladılar. Yan tarafta binek arabada iki kişi oturuyordu, iki kişi onlara selektör yaktı. Onlar da başkana benziyor, yakını mı dediler. Ben arkadaşlarımla yavaş bir şekilde yürümeye devam ettim. Arkamdan ilk sopa seslerini duydum. Araca gitmeye 5 adımım kaldı. Arkadan 'Kafasına vurmaya başlayın' dediler. Kim olduklarını göremeden vurmaya başladılar" dedi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Saldırının ne kadar sürdüğünü hatırlamadığını anlatan Altaylı Çağdaş Özuş, "Kendime geldiğimde başım dönüyordu. Hiçbir şey hatırlamıyorumdum. Emniyet amiri geldi, birkaç soru sordu cevap veremedim. Ayağa da kalkamıyordum. Ambulans istediler, gerek yok dedim. Ambulansa binerken hemşire hanım 'Bıçaklanmış' dedi. Sonrasında hastaneye gittik. Stadın girişinde bildiğiniz bir sistem kurulmuş. Araçlar çıkarken arabaların camlarını açtırıp sima kontrolü yapıyorlarmış. Yasal işlemler de başlatıldı" şeklinde konuştu.

"OĞLUM ALTAY FUTBOL OKULUNDA"

Kimseyle kişisel bir sorunu olmadığını, 7 yaşındaki oğlunun 3 yıldır Altay Futbol Okulu'nda eğitim gördüğünü kaydeden genel kurul üyesi Çağdaş Özuş, "Altay'ı 3'üncü Lig'deyken de biliyordum. Ben gerçekten büyük bir Altaylıyım. Neden bunu bana yaptılar onun farkında değilim. Benim oğlum şu an Altay Futbol Okulu'nda. Türkiye'ye dünyaya tanıtılan bir Altay var şu an. Çocuklarımız bu şekilde büyüyor. Ben Ayrancılar'da Torbalı'da küçük Altaylılar gördüğüm zaman kornaya basarım, onlar bana el sallarlar. Böyle bir durum varken bunların yaşandığına inanamıyorum. Çok üzgünüm. Oğlum şu an bunu bilmiyor. Sosyal medyaya düştüğü için görecek bunları, tek üzüntüm bu" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel