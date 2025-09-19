Van'da boşanma aşamasındaki kişi, sınıfta kayınbiraderi zannedip öğretmeni bıçakladı

VAN'da eşiyle boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla girdiği sınıfta kayınbiraderi zannedip başka bir öğretmeni bıçakladı. Araya giren bir öğretmeni de elinden yaralayan saldırgan, etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla sınıf şube listesine bakarak bulduğu kayınbiraderi R.A.'nın öğleden sonra ders verdiği sınıfa girdi. Saldırgan burada ders veren Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi, kayınbiraderi zannedip karın boşluğundan bıçakladı. Bu sırada saldırgana müdahale etmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni R.Y.B. de elinden yaralandı. Saldırgan, okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilirken; okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 öğretmen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken; saldırgan polise teslim edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.