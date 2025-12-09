Adana'da birlikte yaşadığı kadını yaralayan sanığa verilen 14 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanığın, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, Sarıçam Mahallesi'nde 5 Aralık 2024'te tartıştığı İ.D'yi mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladığı iddiasına ilişkin tutuksuz yargılanan Ö.G'ye 5 Aralık'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, sanığın, kolluk kuvvetlerine olayı hatırlamadığını beyan etmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan ve dosyaya eklenen rapora göre, suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verildi.

Sanığın olay günü silahtan sayılan bıçak ile müştekiyi boyun kısmından ağır yaraladığı anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın kapıyı kilitlemek suretiyle silahtan sayılan mutfaktan elde ettiği bıçakla müştekiyi boyun kısmından öldürmeye elverişli noktalardan yaraladığı ve bu eylemiyle İ.D'yi öldürmeye kastettiği sabit görülmekle sanığın eylemine uyan üzerine atılı 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Ö.G'ye 8. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Aralık'taki karar duruşmasında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verilmişti.