Haberler

Adana'da birlikte yaşadığı kadını yaralayan sanığa verilen 14 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanık, 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığını ve cezai ehliyetini inceleyerek karara varmıştır.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaralayan sanığın, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, Sarıçam Mahallesi'nde 5 Aralık 2024'te tartıştığı İ.D'yi mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladığı iddiasına ilişkin tutuksuz yargılanan Ö.G'ye 5 Aralık'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, sanığın, kolluk kuvvetlerine olayı hatırlamadığını beyan etmesi üzerine Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan ve dosyaya eklenen rapora göre, suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verildi.

Sanığın olay günü silahtan sayılan bıçak ile müştekiyi boyun kısmından ağır yaraladığı anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın kapıyı kilitlemek suretiyle silahtan sayılan mutfaktan elde ettiği bıçakla müştekiyi boyun kısmından öldürmeye elverişli noktalardan yaraladığı ve bu eylemiyle İ.D'yi öldürmeye kastettiği sabit görülmekle sanığın eylemine uyan üzerine atılı 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Ö.G'ye 8. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Aralık'taki karar duruşmasında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title