Bıçakla Adam Öldüren İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da Tahsin Göker'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Eyüp T. ve arkadaşı H.S., polis ifadelerinin ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da Tahsin Göker'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Eyüp T. ile arkadaşı H.S., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işleminin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haber: Adem AKALAN- İrem BAŞDAŞ- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
