Bıçak Tehdidiyle Kuyumcudan Altın ve Para Gasbeden Şüpheli Yakalandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bıçakla tehdit ederek bir kuyumcudan altın ve para gasbettiği iddia edilen F.H. isimli şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda gasbedilen altın bilezikler ve nakit para bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kuyumcudan bıçak tehdidiyle altın ve para gasbettiği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde kuyumculuk yapan H.T'nin iş yerine giren bir kişinin bıçak tehdidiyle 18 bilezik ve 14 bin lira gasbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi F.H'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramada, şüphelinin kuyumcudan gasbettiği 18 bilezik ile 4 bin 900 lira ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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