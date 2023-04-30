BIÇAK TEHDİDİ İLE KUYUMCUDAN 20 BİLEZİK GASBETTİ; TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde girdiği kuyumcuyu bıçakla tehdit ederek 20 bilezik gasbeden F.Ç.(37), polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde cuma günü kuyumcuyu giden F.Ç., üzerindeki ekmek bıçağını çekip, çalışına tehdit etti. Vitrinde buluna ve 274 gram ağırlığındaki 20 bileziği alan F.Ç., kaçarak kayıplara karıştı. Kuyumcunun ihbarı üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin F.Ç., olduğunu belirledi. F.Ç., saklandığı evde üzerindeki 20 bilezik ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bilezikler de sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel