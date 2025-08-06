Bıçak Bilerken Elini Makineye Sıkıştıran Yabancı Uyruklu Yaralandı

Bıçak Bilerken Elini Makineye Sıkıştıran Yabancı Uyruklu Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde bıçak bileyen Suriye uyruklu Yamin T., elini bileme makinesine sıkıştırarak yaralandı. İlk müdahale hastanede yapıldı, tedavi süreci devam ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde bıçak bilerken elini bileme makinesine sıkıştıran Suriye uyruklu Yamin T. (32), yaralandı.

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yamin T., evde bileme makinesinde bıçak bilediği sırada sol eli makineye sıkıştı. Yakınları tarafından eli makineden kurtarılan Yamin T.'ye, özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldı. El tendonlarının koptuğu belirlenen Yamin T., buradan sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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