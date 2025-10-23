Biafra Yerli Halkları'nın Lideri Nnamdi Kanu Savunmasını Kendisi Yapacak

Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu, yargılandığı davada avukatlarını azlettiğini ve savunmasını bundan sonra kendisinin yapacağını bildirdi.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yeniden görülen duruşmada Kanu, mahkemenin kendisini yargılama yetkisine sahip olmadığını öne sürdü.

Kanu, yargılandığı davada avukatlarını azlettiğini ve savunmasını bundan sonra kendisinin yapacağını açıkladı.

Mahkeme başkanı ise bu iddianın daha önceki duruşmalarda değerlendirildiğini belirterek, savunma sürecinin başlamasına karar verdi.

Terörizm ve şiddete teşvik suçlamalarını reddeden 58 yaşındaki Kanu, ülkenin güneydoğusunda "Biafra ulusu" olarak adlandırılan bölgenin bağımsızlığını savunuyor.

???????Kanu, duruşmadan bir gün önce eski Adalet Bakanı Abubakar Malami'nin de aralarında bulunduğu bazı üst düzey Nijeryalı yetkilileri tanık listesine eklediğini duyurmuştu.

20 Eylül'de Abuja'da Kanu'nun serbest bırakılmasını talep eden gösteriler düzenlenmiş, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Kanu 15 suçtan yargılanıyordu

Nnamdi Kanu, Igbo etnik grubu merkezli devlet oluşturmak isteyen IPOB'u 2012'de kurmuş, ilk defa 2015'te tutuklanmıştı. Kanu, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra tutuksuz yargılanırken 2017'de eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Aynı yıl eyalette ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Olayların ardından IPOB, Nijerya devleti tarafından Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan edilmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de Kenya'da yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Terörizm ve vatana ihanet gibi 15 suçtan yargılanan Kanu hakkındaki 8 suç, Nisan 2022'de Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Binta Nyako tarafından düşürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 13 Ekim 2022'de davanın düşürülerek Kanu'nun serbest bırakılmasını talep etmiş, hükümet davayı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.