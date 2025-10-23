Haberler

Biafra Yerli Halkları'nın Lideri Nnamdi Kanu Savunmasını Kendisi Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın lideri Nnamdi Kanu, yargılandığı davada avukatlarını azlettiğini duyurarak savunmasını kendisinin yapacağını bildirdi. Kanu, mahkemenin yargılama yetkisini sorgularken, terörizm ve şiddete teşvik suçlamalarını reddetti.

Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu, yargılandığı davada avukatlarını azlettiğini ve savunmasını bundan sonra kendisinin yapacağını bildirdi.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede yeniden görülen duruşmada Kanu, mahkemenin kendisini yargılama yetkisine sahip olmadığını öne sürdü.

Kanu, yargılandığı davada avukatlarını azlettiğini ve savunmasını bundan sonra kendisinin yapacağını açıkladı.

Mahkeme başkanı ise bu iddianın daha önceki duruşmalarda değerlendirildiğini belirterek, savunma sürecinin başlamasına karar verdi.

Terörizm ve şiddete teşvik suçlamalarını reddeden 58 yaşındaki Kanu, ülkenin güneydoğusunda "Biafra ulusu" olarak adlandırılan bölgenin bağımsızlığını savunuyor.

???????Kanu, duruşmadan bir gün önce eski Adalet Bakanı Abubakar Malami'nin de aralarında bulunduğu bazı üst düzey Nijeryalı yetkilileri tanık listesine eklediğini duyurmuştu.

20 Eylül'de Abuja'da Kanu'nun serbest bırakılmasını talep eden gösteriler düzenlenmiş, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Kanu 15 suçtan yargılanıyordu

Nnamdi Kanu, Igbo etnik grubu merkezli devlet oluşturmak isteyen IPOB'u 2012'de kurmuş, ilk defa 2015'te tutuklanmıştı. Kanu, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra tutuksuz yargılanırken 2017'de eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Aynı yıl eyalette ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Olayların ardından IPOB, Nijerya devleti tarafından Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan edilmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de Kenya'da yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Terörizm ve vatana ihanet gibi 15 suçtan yargılanan Kanu hakkındaki 8 suç, Nisan 2022'de Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Binta Nyako tarafından düşürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 13 Ekim 2022'de davanın düşürülerek Kanu'nun serbest bırakılmasını talep etmiş, hükümet davayı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.