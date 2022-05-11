Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) başkanlığına yeniden Cansel Oruç seçildi.

Derneğin olağan genel kurulu Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Hakan Turhan'ın yaptığı genel kurulda, tek listeyle gidilen seçimde Oruç başkanlığa yeniden seçildi.

Oruç seçimin ardından yaptığı konuşmada, bundan sonraki dönemde kendilerini yoğun günlerin beklediğini söyledi.

Yeni dönemde hem üyeler için hem de halkla ilişkiler mesleğine gönül verenler için yeni projeler gerçekleştireceklerini anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Bize inanan, güvenen ve destek veren üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dünyada dijital hayat vazgeçilmez oldu. Metaverse, NFT gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi. Bu yeniliklere üyelerimizi ve sektörümüzü hazırlamamız gerekiyor."

Seçimin ardından BHİD yönetim kurulunda Cansel Oruç, Sena Er, Özgecan Demirtaş, Aslı Sakarya, Bircan Özkan, denetleme kuruluda Gülin Çiftçi, Selcan Şenol, Ayşen Yılmaz ve yüksek istişare kurulunda Prof. Dr. Mahmut Zeyyat Sabuncuoğlu, Vehbi Varlık, Melih Serdar Ömeroğulları, Hakan Turhan ile Tayyar Murad Kuter görev aldı.