Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

BGC'den yapılan açıklamaya göre, basın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek için düzenlenen yarışmada aday olan 114 eseri, 7 kişilik jüri değerlendirdi.

Yarışmada Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Semih Şahin "Fotoğraf" dalında başarı, "Televizyon Haber" kategorisinde mansiyon ödülü aldı. AA kameramanı Semih Kır da "Televizyon Görüntü" kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü.

"Genel Haber", "Ekonomi Haber", "Spor Haber", "Spor Fotoğrafı", "Fotoğraf", "Gazete Genel Mizanpaj", "Spor Fotoğrafı","Genel Köşe Yazısı", "Spor Köşe Yazısı", "Gazete Spor Mizanpaj", "Televizyon Haber", "Televizyon Görüntü", "Televizyon Program" ve "Televizyon Aktüel Haber" kategorilerindeki ödüller de sahiplerini buldu.

Ödüller, ilerleyen günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.