BFMTV'den İsrail'e Kınama: 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Fransız BFMTV kanalının Gazeteciler Derneği (SDJ de BFMTV), Gazze Şeridi'nde 5 gazeteciyi öldüren İsrail'i kınadı.

SDJ de BFMTV'nin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nde Nasır Hastanesine yönelik bombardıman sırasında 5 gazeteciyi öldürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, gazeteci Muhammed Selame, Hüsam el-Mısri, Meryem Ebu Dekka, Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz'in ölümüyle birlikte basın özgürlüğünün yok edildiği ve Filistinlilerin sessizliğe mahkum edildiği belirtilerek, "Bu suçu esefle karşılıyor ve kınıyor, 7 Ekim 2023 saldırısından bu yana İsrail ordusu tarafından öldürülen 244 gazeteciyi saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.