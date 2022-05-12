Bezmialem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İLMER) resmi açılış töreni 14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Abdülhamid Han Oditoryumu'nda yer alan Erich Frank Konferans Salonu ve İLMER laboratuvarında düzenlenen törenle açılan İLMER'de ilaç keşfi, jenerik ilaç, değer katılmış (value added) ürünler ve biyoteknolojik ilaç araştırmaları gerçekleştirilecek.

Eczacılık Fakültesi Dekanı ve İLMER Müdürü Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, İLMER'de gerçekleştirecekleri çalışmalarla Türkiye'nin ilaç alanında yerli üretim ağırlıklı ilerlemesine katkı sağlamayı planladıklarını söyledi.

Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu da İLMER'in, üniversite bünyesindeki lisansüstü programlarındaki öğrencilere ve araştırmacılara ilaç keşfi, ilaç geliştirme süreci, pre-klinik araştırmalar, yeni ilaç formülasyonları, jenerik ilaçlar, diğer eşdeğer ilaçlar, değer katılmış ürünler, biyoteknoloji ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi konularda detaylı bilgi sahibi olma imkanı sağlayacağını belirtti.

Açılış programında Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, AİFD Sağlık Politikaları Direktörü Nihan Burul Bozkurt, İLKO İlaç AR-GE Direktörü Dr. Ecz. Onur Pınarbaşı ve Novo Nordisk Farmakovijilans Müdürü Hacer Coşkun Çetintaş da ilaç endüstrisinin günümüzde geldiği küresel ekonomik büyüklük ve Türkiye'nin bu alandaki yeri gibi konu başlıklarını içeren sunumlar gerçekleştirdi.

Ayrıca Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Arman Üney de etkinliğe bir video mesajı gönderdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Törene Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Genel Sekreter Dr. Zeynep Görmezoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan ve sektör temsilcileri iştirak etti.

Etkinlik, katılımcıların İLMER laboratuvarını incelemesi ve yetkililerden bilgi almasıyla sona erdi.