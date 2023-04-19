BEZE SARILI NESNE, KADIN MAKETİ ÇIKTI

Antalya'nın Kepez ilçesinde yol kenarındaki dağlık alanda beze sarılı nesne, polisi alarma geçirdi.

Yapılan incelemede, bezin içersinde cansız kadın maketi olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı kenarında meydana geldi. Tepelik alanın kenarında dikili ağaçları sulamaya gelen belediye ekipleri, yaklaşık 1 metre uzunluğunda beze sarılı ve üzeri bantla kaplanmış nesneyi inceleyip yumuşak doku hissedince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekibi, bezin yakınında bir çanta ve M.D. (20) adına kayıtlı kimlik buldu. Beze sarılı ceset olabileceği şüphesi üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Savcı gözetiminde açılan bezin içinde, cansız kadın maketi olduğu görüldü. Yapılan incelemenin ardından maket polis merkezine götürüldü. Olay yerindeki kimlik sahibinin ise madde bağımlısı bir kişi olduğu öğrenildi. (DHA)