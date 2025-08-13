Beyzbol Sopasıyla Yeğenini Darp Eden Dayı Tutuklandı

Adana'da miras yüzünden husumet bulunan yeğenini beyzbol sopasıyla darbeden M.A., polis tarafından tutuklandı. Olay, 9 Ağustos'ta yaşandı ve çevredeki bir iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yeğenini beyzbol sopasıyla darbeden kişi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde 9 Ağustos'ta miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen yeğeni Mehmet A'yı (38) beyzbol sopasıyla darbeden M.A'yı yakaladı.

Polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla M.A'nın ağabeyleri O.A. ve R.A'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Mehmet A, 9 Ağustos'ta Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yürüdüğü sırada, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen dayısı M.A'nın beyzbol sopasıyla darbetmesi sonucu yaralanmıştı.

Mehmet A, hastanedeki tedavisinin ardından dayısından şikayetçi olmuş, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
