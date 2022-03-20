BEYZBOL SOPASIYLA ÜZERİNE GELEN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, beyzbol sopasıyla üzerine gelen minibüs sürücüsünü tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.

Olay, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sürücü Umut Bozkurt (27), 34 LBS 481 plakalı minibüsüyle caddede seyir halinde iken, yan yoldan çıkan otomobilin sürücüsüyle 'yol verme' anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Aracından beyzbol sopasıyla inen Umut Bozkurt, otomobil sürücüsünün tabancasını çıkarıp üzerine geldiğini görünce kaçarak yeniden aracına bindi. Otomobilin sürücüsü ise minibüsün kapısına doğru iki el ateş etti. Umut Bozkurt, kurşunların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)