Beyzbol sopasıyla avukatı yaralayan sanığa tahliye

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de tartıştığı avukat Osman Karakuş'u beyzbol sopasıyla darbedip yaralayan Murat Yaraşır, (39) ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, suçun değişme ihtimalinin olduğunu göz önüne alarak sanık Murat Yaraşır'ın tahliyeye hükmetti.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Yaraşır bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki avukat Osman Karakuş katılırken taraf avukatları da hazır bulundu.

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Duruşma sonrasında açıklama avukat Osman Karakuş, "Şahsıma karşı avukat olmam hasebiyle komşum Murat Yaraşır tarafından 'öldürmeye teşebbüs' eylemi neticesinde ciddi şekilde yaralandım. Maalesef bu olay adil şekilde mahkeme huzurunda yansıtılmadı. Bunun temel gerekçesi apartman sakinlerinin bu olaydan duydukları rahatsızlık ve olayı mahkeme huzurunda hafifletmeleridir. Bir apartman sakininin gerçeğe aykırı şekilde beyan vermesi neticesinde suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen sanık tahliye edildi. Burada adalet gerçekleşmedi hak yerini bulmadı. Kamu vicdanını rahatlatacak bir durum ortaya çıkmadı" diye konuştu.