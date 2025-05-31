Beyza Nur Kanca: Doğal Ürünlerle Hobi Olarak Başladığı İşten Gelir Elde Ediyor

Beyza Nur Kanca: Doğal Ürünlerle Hobi Olarak Başladığı İşten Gelir Elde Ediyor
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Samsun'da 10 yıldır temizlik firması işleten Beyza Nur Kanca, oğlu için doğal kremler üreterek hobi olarak başladığı işte elde ettiği gelirle hem çocuğunu hem de hayallerini destekliyor. Kendi yaptığı el yapımı kremlerle birlikte özel tasarım mumlar da üreterek internet üzerinden satış yapıyor.

Samsun'da eşiyle 10 yıldır temizlik firması işleten 30 yaşındaki Beyza Nur Kanca, hobi olarak başladığı el yapımı krem ve dekoratif mumları satarak gelir elde ediyor.

Beş yıl önce oğlunun doğumunun ardından doğal ürün üretimini yönelen Beyza Nur Kanca, kendisinin yaptığı el yapımı krem ve dekoratif mumları pazarların yanı sıra internet üzerinden Türkiye geneline satıyor.

Kanca, AA muhabirine, anne olduktan sonra oğlunun hassas cildi için doğal ve katkısız pişik kremi üretmeye karar verdiğini söyledi.

Zamanla geliştirdiği tarifleri balmumu ile zenginleştirerek geniş bir ürün yelpazesine dönüştürdüğünü anlatan Kanca, "5 yaşında bir oğlum var. O doğduğu zaman ona doğal içerikli krem yapmak istedim. Daha sonra ürünü geliştirerek internet üzerinden satmaya başladım. Yaklaşık 5 yıldır internetten satış yapıyorum. 2 aydır da yerel etkinliklerde, bahar şenliklerinde, alışveriş festivallerinde ürünlerimi sergiliyorum." dedi.

Balmumunun doğallığını ve çok yönlülüğünü keşfettikten sonra sadece krem değil, özel tasarım mumlar da üretmeye başladığını anlatan Kanca, "Arıların peteklerinde balmumu kullandığını görünce petekleri sarıp içine fitil koyarsam mum olur mu diye düşündüm. Balmumu mumlar ortamı temizliyor, nefesi açıyor, enerjiyi yükseltiyor. Ben de hem klasik modeller hem de müşterilerimin özel eşyalarına döküm yapılan tasarımlar üretiyorum." diye konuştu.

Kanca, ürünlerini 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu, krem ve mumların gramajına ya da tasarımına göre fiyatının değiştiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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