BEYZA'NIN BABASI CUMA DOĞAN : 700 BİN LİRAYA SOYGUN YAPTIĞINI SÖYLEREK KIZIMI GÖTÜRMEK İSTEMİŞ

BAHÇELİEVLER'de, evlerine giren Selim Tekin tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan'ın babası Cuma Doğan, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı yeni açıklamada, "700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım ise 'yardım edin' diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor" dedi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Selim Tekin (28), saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın ailesinin evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra intihar girişiminde bulundu. O sırada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Beyza Doğan,2 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Beyza'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alınarak defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

Cuma Doğan, Tekin'in soygun yaptığını söyleyerek kızını yurt dışına götürmek istediğini belirterek, "700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım ise 'yardım edin' diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor. Ardından kendi kafasına sıkıyor. Benim kızım şu an hayatta değil. Ben Türkiye'deki adaletten şikayetçiyim, şu an kızım morgda yatıyor. Bunun hesabını kim verecek? Ben kimden hesap soracağım? Gidip savcıya yalvardım, en azından uzak dursun diye ufak bir ceza versinler istedim. Bana yerime oturmam gerektiğini söyledi, kızımın şikayetçi olmadığını söyledi. Benim kızımın kararıyla mı karar veriyorsunuz. Ben bir baba değil miyim, kızın şikayetçi değil dediniz ya kızım şu an morgda" dedi.