Beytüşşebap'ta çatılardan düşen tonlarca kar kamyonlarla taşınıyor

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çatılardan düşen kar kütleleri nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Belediye ekipleri, tonlarca karı ilçe dışına taşımaya başladı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılardan düşen tonlarca kar kütlesi, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla ilçe dışına taşınmaya başladı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle çarşı merkezinde iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde, çatılarda biriken kar kütleleri düştü. Tonlarca karın birikmesiyle ana arterlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, hem yayalar hem de sürücüler için risk oluşturdu. Belediyenin karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlarla tonlarca karı ilçe dışına taşımaya başladı. Belediye ekipleri, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, çatılarda kar birikintilerinin hala bulunduğuna dikkat çekerek dikkatli olunması çağrısında bulundu.




