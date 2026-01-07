Beytüşşebap'ta çatılardan düşen tonlarca kar kamyonlarla taşınıyor

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılardan düşen tonlarca kar kütlesi, belediye ekipleri tarafından kamyonlarla ilçe dışına taşınmaya başladı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle çarşı merkezinde iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde, çatılarda biriken kar kütleleri düştü. Tonlarca karın birikmesiyle ana arterlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, hem yayalar hem de sürücüler için risk oluşturdu. Belediyenin karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinden kamyonlarla tonlarca karı ilçe dışına taşımaya başladı. Belediye ekipleri, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, çatılarda kar birikintilerinin hala bulunduğuna dikkat çekerek dikkatli olunması çağrısında bulundu.