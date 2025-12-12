Şırnak'ta kar yağışı sonrası köy yollarında temizlik çalışmaları başlatıldı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

İlçede kar yağışı ve yer yer tipi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle köy yollarında ve üs bölgelerine giden yollarda kar temizliği ve yol açma çalışması başlattı. Çalışmalarda ekiplerin, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu güzergahlarda ilerlemekte güçlük yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Kaymakamlık, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.