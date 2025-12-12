Haberler

Şırnak'ta kar yağışı sonrası köy yollarında temizlik çalışmaları başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında temizlik çalışmaları başlattı. Yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, kaymakamlık çalışmaların aralıksız süreceğini açıkladı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

İlçede kar yağışı ve yer yer tipi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle köy yollarında ve üs bölgelerine giden yollarda kar temizliği ve yol açma çalışması başlattı. Çalışmalarda ekiplerin, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu güzergahlarda ilerlemekte güçlük yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Kaymakamlık, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title