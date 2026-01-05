Şırnak Beytüşşebap'ta buzlanma ve çığ riski nedeniyle eğitime 1 gün ara

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle pazartesi günü tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle pazartesi günü tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli personel idari izinli sayıldı. Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca ilçemiz genelindeki tüm resmi ve özel okul/kurumlarda eğitim-öğretime 05.01.2026 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personel, aynı gün içerisinde idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.