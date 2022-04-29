BEYTÜLLAHİM - Ramazan ayının son cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. Girişi engellenen bazı Filistinli gençler, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki ayrım duvarını tırmanarak Kudüs'e geçmeye çalıştı.

AA / Güncel