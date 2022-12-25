BEYTÜLLAHİM - Mehd (Doğuş) Kilisesi'nde Noel ayini Güncel Haberler Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytüllahim'de Noel kutlamaları başladı. Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytüllahim'de Noel kutlamaları başladı. Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Mehd (Doğuş) Kilisesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye başta olmak üzere siyasi ve dini liderlerin katılımıyla Noel ayini düzenlendi. Kaynak: AA / Güncel Beytüllahim Batı Şeria Noel Güncel Haberler

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