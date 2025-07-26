Beytüllahim'de Gazze için Açlık Protestosu

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İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikası, Beytüllahim'de protesto edildi. Protestoya katılanlar, Gazze'deki açlık ve savaşa son verilmesi için toplandı. Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı son olarak 127 olarak açıklandı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde protesto edildi.

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Her gün çok sayıda kişinin öldüğü Gazze'de son rakam 85'i çocuk 127 olarak açıklandı.

Aralarında Hıristiyan din adamlarının da olduğu onlarca Filistinli de Gazze'de yaşanan bu açlığı protesto etmek, savaşın sona ermesi ve yardımların girmesi için Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi önünde toplandı.

AA'ya konuşan Beytüllahim'deki Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, "Gazze halkının, hem aç hem açıkta olan çocukların yanında olduklarını" göstermek için toplandıklarını dile getirdi.

Thaljieh, Gazze'deki Filistinlilerin haklarını ve topraklarını müdafaa için direndiklerini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişinin daha açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini ve Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 85'i çocuk 127'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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