BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden, Doğuş (Mehd) Kilisesi'ni ziyaret etti ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişi Beytüllahim kentindeki Doğuş (Mehd) Kilisesi'ni ziyaret etmesi Çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirmesi BEYTÜLLAHİM - Filistin'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Doğuş... ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişi Beytüllahim kentindeki Doğuş (Mehd) Kilisesi'ni ziyaret etmesi Çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirmesi BEYTÜLLAHİM - Filistin'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'ni ziyaret etti. AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Beytüllahim Batı Şeria Filistin Güncel Haberler

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