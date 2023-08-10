Üye Girişi
Haberler

Beyti Kalaycı Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Beyti Kalaycı, görevine başladı. Kalaycı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret ederek başarılar diledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atanan Beyti Kalaycı göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı atanırken, mevcut İl Müdürü Ayhan Bodur merkeze çekilmişti. Beyti Kalaycı dün itibariyle göreve başlarken, il ziyaretini Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya yaptı. Kızılkaya, yeni görevinde Kalaycı'ya başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Valiliği Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title