Beyt Ur el-Fevga'da İsrail'in Yol Açma Çalışmalarına Protesto

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah'ın batısında yer alan Beyt Ur el-Fevga beldesi sakinleri, İsraillilerin kendi arazileri üzerinden yol açarak beldelerini tüm yönlerden kuşatma ve çevresinden izole etme girişimini protesto etti.

Belde sakini Filistinliler, düzenlediği gösteride, İsraillilerin iş makineleri eşliğinde kendi arazilerinden geçerek açmaya başladığı yolun, işgal altındaki yerleşim birimlerini birbirine bağlayacağını ve köyü tümüyle kuşatma altına alacağını dile getirdi.

Beldede yaşayanlar, ikinci gün de devam eden yol açma çalışmalarına karşı sokağa çıkarak tepkilerini gösterirken, İsrail ordusu, protestocuların önünü kapatarak, iş makinelerinin çalışmasına izin verdi.

Beyt Ur el-Fevga Yerel Konseyi Başkanı Ali Semara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan yolun köyün kuzeyinden geçerek yerleşim birimlerini birbirine bağlamayı amaçladığını ve bunun köyü tüm yönlerden kuşatma altına alacağını ifade etti.

Semara, "Beldemiz doğuda Beyt Horon yerleşimi, batı ve güneyde ise 443 numaralı yol ile çevrili. Bugün kuzeyden açılan bu yol, kuşatmayı tamamlayacak" dedi.

Yerel yetkililer, köyün toplam 4 bin 500 dönümlük arazisinin büyük kısmının işgal edildiğini ve yalnızca 900 dönümlük bölümündeki evler ve çevresindeki arazinin kaldığını aktardı.

Semara, "Bugün buradayız çünkü işgalin çalışmalarını durdurmak ve arazi talanını önlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beldede yaşayan başka bir arazi sahibi ve yerel konseyi üyesi Eşref Semara ise açılan yol çalışmalarının sadece yol yapımı olmadığını, aynı zamanda halkın topraklarına erişimini engelleme ve yerleşim planlarını genişletme amacı taşıdığını söyledi.

Semara, "Sakinlere sadece evleri ve çevreleri kaldı, gaspçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında beldenin tüm topraklarını ele geçirdi. Bugün bizi her yönden yerleşimlerin ve İsrail yollarının kuşattığı büyük bir hapishane içinde yaşıyoruz, çevremizden izole olduk." diye konuştu.

İsrail ordusunun fanatik gruplara koruma sağladığını, bununla toprakları ele geçirerek, Filistinlileri zorla çıkarmak olduğunu anlatan Semara, "Kalan topraklarım ve geleceğim ile hakkımı savunuyorum." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.