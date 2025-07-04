Beyt Mal el-Kudüs Ajansı, Gazze'ye 384 Bin Dolar Destek Sağladı

Beyt Mal el- Kudüs Ajansı, son altı ayda 2,2 milyon dolar değerinde projeye fon sağladığını, bunların 384 bin dolarının Gazze Şeridi'ndeki insani yardım kampanyalarına aktarıldığını duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, 2025 yılının ilk yarısında yapılan çalışma programına ilişkin bilgi verildi.

Son altı ayda 2,2 milyon dolar değerinde projeye fon sağlandığı, bunların 384 bin dolarının Gazze Şeridi'ndeki insani yardım kampanyalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, bu bütçenin, Kudüs ve çevresindeki zor koşullar göz önünde bulundurularak tahsis edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Filistinlilerin geniş kesimlerinin yaşam koşullarını etkileyen endişe verici ekonomik ve sosyal durum göz önünde bulundurularak, kurumun sosyal yardım kampanyaları yürütmeye, yetim çocuklara sponsor olmaya, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmaya ve engellilerle ilgilenen derneklere yönelik yıllık destek programını sürdürmeye devam ettiği belirtildi.

Faslı sivil toplum kuruluşu olan Filistin'de Yeniden İnşayı Destekleme Derneğinin finansmanıyla Beyt Hanina kasabasındaki El-Kudüs Üniversitesi kampüsünün hazırlanması ve üniversitelerde okuyan 331 Kudüslü öğrenciye burs programıyla eğitim sektörüne destek verilmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, ajansın ayrıca Ramallah'taki Sosyal Kalkınma Bakanlığıyla koordinasyon halinde, Filistinli 45 ampüte çocuk ile Gazze'den gelen 500 yetim çocuğa destek sağlanması konusundaki taahhütlerini uygulamaya başladığı ifade edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Komitesinin Fas'taki saha kolu olarak faaliyet yürüten Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı, Fas Kralı 2. Hasan'ın girişimiyle Filistin'e, özellikle de Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere maddi yardım sağlamak amacıyla 1998'de kuruldu. Kudüs Komitesi, hastane, sosyal ve eğitim merkezleri inşası gibi çeşitli faaliyetlerle Kudüs halkına destek olmaya çalışıyor.