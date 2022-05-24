Beyşehirli gaziler, öğrencilere şehitlik ve gaziliği anlattı - Haberler

Beyşehir'de yaşayan gaziler "şehit ve gazi" konulu konferansta Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın ile Beyşehirli gaziler Ömer Faruk Zavrak ve Adil Gökçen, öğrencilere şehit ve gazilik kavramını anlattı.

Gazi Ahmet Taşkın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği hakkında bilgi verdi.

Taşkın, "Bu coğrafya her zaman değişik odakların ilgilendiği ve karıştırmak istediği bir coğrafya olmuştur. Bin yıldır bu vatan topraklarındayız. Bunu gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Bu değerlerin yaşaması ve iyi bilinmesi gerekiyor." dedi.

Askerlik anılarını da paylaşan gaziler, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.