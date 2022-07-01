Beyşehir ve Hüyük'te yaz Kur'an kurslarına öğrencilerin ilgisi sürüyor Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde açılan yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor. Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde açılan yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor. Bu yıl "Haydi koş gel, camiler seninle güzel" temasıyla başlatılan yaz Kur'an kurslarına 4 ile 22 yaşlarındaki herkes katılabiliyor. Hüyük İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, ilçede başlayan yaz Kur'an kursları nedeniyle Çamlıca Mahallesi'ni ziyaret etti. Gündüz, kurslara katılan kursiyer öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Hisarcık Beyşehir Hüyük Güncel Haberler

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