Beyşehir ve Hüyük'te yaz Kur'an kurslarına öğrencilerin ilgisi sürüyor
AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde açılan yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.
Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde açılan yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.
Bu yıl "Haydi koş gel, camiler seninle güzel" temasıyla başlatılan yaz Kur'an kurslarına 4 ile 22 yaşlarındaki herkes katılabiliyor.
Hüyük İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, ilçede başlayan yaz Kur'an kursları nedeniyle Çamlıca Mahallesi'ni ziyaret etti.
Gündüz, kurslara katılan kursiyer öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.
AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel