Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığına yeniden Hasan Kurt seçildi - Haberler

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi'nde yapılan genel kurulda Hasan Kurt yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

İki adayın olduğu genel kurulda, 253 kooperatif üyesi oy kullandı.

Üyelerin 140'ının oyunu alan Hasan Kurt yeniden kooperatif başkanlığına seçildi. Diğer aday Seyithan Katmerci de 110 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı'na 4 yıllık süreyle yeniden seçilen Hasan Kurt, desteklerinden dolayı tüm üyelere teşekkür etti.