Beyşehir Plajında Kavga: 6 Yaralı

Beyşehir Plajında Kavga: 6 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında bir grup arasında çıkan kavgada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Karaburun plajında çıkan kavgada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Beyşehir Gölü kıyısında bulunan plajda görevlilerle yüzmeye gelen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kavganın başlangıcına dair görüntülerde, yaralılardan birinin göl kıyısında kaçmaya çalışırken çelme takılarak düşürülmesi, daha sonra da darbedildiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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