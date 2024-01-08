Beyşehir Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım göreve başladı.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Koruma Şube Müdürlüğünde görev yaparken, Beyşehir Orman İşletme Müdürü olarak ataması gerçekleşen Selahattin Yıldırım yeni görev yerinde mesaisine başladı.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nde Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal'ın da katılımıyla görev devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Bal, görevi devreden Fırat Arıkan'a kuruma verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevi devralan Selahattin Yıldırım'a da yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

2020 yılının ekim ayından bu yana Beyşehir Orman İşletme Müdürü olarak görev yaparken Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü görevine atanan Fırat Arıkan, ardından Orman İşletme Müdürlüğü görevini Selahattin Yıldırım'a devretti.

Beyşehir'de öğrenciler ve velileri sabah namazında buluştu

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşmasında Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler velileriyle Yeni Mahalle'deki Ravza Camisi'nde bir araya geldi.

Sabah namazı buluşmasında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler tarafından camide Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, ardından yapılan duada eller topluca semaya açıldı.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, sabah namazı buluşmasına katılan öğrencilerle velilerine teşekkür etti.

Cami çıkışında öğrenciler ve velilerine çorba ikram edildi.

2023 yılında Beyşehir'de 563 çift evlenerek dünya evine girdi

Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunun 2023 yılının nikah istatistikleri belli oldu.

Geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde Beyşehir Belediyesi'ne evlilik başvurusu yaparak nikahı kıyılan 62'i yabancı uyruklu toplamda 563 çift dünya evine girdi.

2023 yılında, evlenen çift sayısında bir önceki yıla göre azalış gösterdi.

2022 yılında ise Beyşehir'de 596 çift dünya evine girmişti.

Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2023 yılında 62'si yabancı uyruklu çift, 17'i anne baba rızası ile evlenen, 484'ü ise normal nikah olmak üzere toplamda 563 çiftimiz dünya evine girdi. Geride bıraktığımız 2022 yılına göre 33 çiftlik bir sayı ile azalış gösterdi. Dünya evine giren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz." denildi.

Beyşehirli balıkçılar da devlet desteklemelerden istifade edecek

Denizler ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin 2024 yılında da desteklemelerden istifade edeceği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni yılda da küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi projesinden deniz ve Beyşehir Gölü gibi iç sularda tatlı su avcılığı faaliyeti yürüten gemi ve teknelerin de yararlanacağı belirtilerek, "Denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamındadır." denildi.

Açıklamanın devamında gemi başına yapılacak destekleme ödemesi hakkında şu bilgiler verildi:

"Boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 lira, 5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250 lira, 8-9,99 metre arası gemilere 5 bin 250 lira, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine ise 6 bin lira ödenecektir. Destekleme başvuruları 8 Ocak 2024 günü başlayacak ve destekleme müracaatlarının SUBİS'e kayıt edilmesi için son tarih 16 Şubat 2024 günü mesai bitimi olacaktır."